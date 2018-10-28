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«Вашингтон» одержал победу по буллитам над «Калгари»

Спорт

Итоговый счет 4:3 в пользу «Вашингтон Кэпиталз»

«Вашингтон» одержал победу по буллитам над «Калгари»
Mr.TinDC
Бейсболка с логотипом «Вашингтон Кэпиталз»

Калгари, Канада, 28 октября 2018, 12:17 — REGNUM  Хоккеисты команды «Вашингтон Кэпиталз» оказались удачливее в серии послематчевых буллитов во встрече с командой «Калгари Флэймз» в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 28 октября Sport 24.

Встреча проходила в Калгари. Основное время матча закончилось со счетом 3:3. Овертайм также не выявил победителя, а в серии послематчевых буллитов удача оказалась на стороне «Вашингтона». У гостей шайбами отметились Якуб Врана (10-я минута), Ти Джей Оши (15-я) и Мэтт Нисканен (38-я), у их оппонентов шайбы забили Трэвис Хэмоник (15-я), Элиас Линдхольм (17-я) и Мэттью Ткачак (59-я). Победный буллит на счету Ларс Никласа Бекстрёма. Итоговый счет 4:3 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин, являющийся также капитаном «Кэпиталз» и его партнер Евгений Кузнецов записали на свой счет одну и две результативные передачи соответственно. Кузнецов, как и Бекстрём реализовавший свой буллит, признан второй звездой матча.

По итогам игры «Вашингтон» понялся на 8-е место Восточной конференции с 12 очками и 10 играми, «Калгари» на 9-й позиции с 11 очками при 11 играх

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