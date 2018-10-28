«Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» на выезде с крупным счетом

Филадельфия, США, , 12:06 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью Йорк Айлендерс» уверенно, с крупным счетом победил команду клуба «Филадельфия Флайерз» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 28 октября Sport 24.

Матч проходил в Филадельфии под уверенную диктовку гостей. На шесть шайб «Нью Йорка» — Комарова (12-я минута), Бовиллье (14-я), Нельсона, (25-я, 49-я), Пелеч, (49-я), Бейли (52-я), хозяева смогли ответить единственным голом Йори Лехтеря (27-я). Итоговый счет 6:1 в пользу «Нью Йорк Айлендерс».

По итогам игры «Нью Йорк» с 9 очками находится на 11-м месте Восточной конференции, «Филадельфия» с 8 очками на 13-м.

Отметим, российские игроки команды «Филадельфия» Михаил Воробьев и Иван Проворов не отметились в матче никакими результативными действиями.