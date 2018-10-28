«Нефтехимик» обыграл «Трактор» в домашнем матче

Нижнекамск, Татария, , 11:52 — REGNUM Хоккеисты нижнекамского клуба «Нефтехимик» уверенно обыграли команду «Трактор» из Челябинска в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 28 октября Матч ТВ.

Встреча проходила в Нижнекамске и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У «Нефтехимика» шайбам отметились Юусо Пуустинен (3-я минута), Йоонас Няттинен (16-я), Илья Аркалов (39-я) и Михаэль Руохомаа (60-я). На все это гости смогли ответить единственной шайбой Райана Стоа (45-я).

По итогам игры «Нефтехимик» с 23 очкам расположился на 8-й строчке турнирной таблицы, «Трактор» — на 10-й.

Далее «Нефтехимику» 31-го числа предстоит встреча с московским «Динамо», а «Трактор» примет 30-го у себя в Челябинске столичный «Спартак».

Отметим, это третье подряд поражение челябинского клуба и прерванная серия из двух подряд поражений у нижнекамской команды.