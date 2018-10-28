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Магнитогорский «Металлург» победил дома московское «Динамо»

Спорт

Итоговый счет 2:1 в пользу хозяев

Магнитогорский «Металлург» победил дома московское «Динамо»
Николай Когут. Хоккей. Конец 1940-х

Магнитогорск, Челябинская область, 28 октября 2018, 11:31 — REGNUM  Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» оказался сильнее в противостоянии с командой московского клуба «Динамо» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает 28 октября Матч ТВ.

Встреча проходила на домашней арене «Металлурга» в Магнитогорске. По итогам первого периода команды по одному разу: Патрика Закриссон у гостей открыл счет на 2-й минуте, а затем Ииро Пакаринен на 14-й его сравнял. Все решила шайба представителя «Магнитки» Денниса Расмуссена на 25-й минуте матча, ставшая в итоге победной. Итоговый счет 2:1 в пользу хозяев.

В следующей игре соперником московского «Динамо» в играх на выезде станет «Салават Юлаев», а магнитогорский клуб примет у себя «Сочи».

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