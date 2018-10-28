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Чешский форвард Войтек Вольски подписал контракт с «Кульлунем»

Спорт

Соглашение рассчитано на два года

Магнитогорск, Челябинская область, 28 октября 2018, 11:05 — REGNUM  Чешский нападающий Войтек Вольски заключил соглашение с хоккейным клубом «Куньлунь», выступающим в КХЛ, сообщает 28 октября сайт КХЛ.

Соглашение рассчитано на два года, ранее 19 октября, выступавший за магнитогорский «Металлург» Вольски, расторг по обоюдному соглашению контракт с «Магниткой».

Отметим, в первой половине сезона 2017/18 чешский форвард уже играл в 32 матчах за китайский клуб, набрав в этих играх 28 (7 шайб + 21 результативная передача) очков, однако затем перешел в состав магнитогорского клуба.

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