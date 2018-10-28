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Иркутский «Рекорд» вышел в полуфинал Кубка мира по хоккею с мячом у женщин

Спорт

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу российской команды

Стокгольм, 28 октября 2018, 10:52 — REGNUM  Женская команда по хоккею с мячом «Рекорд» из Иркутска вышла в полуфинал Кубка мира в данном виде спорта, проходящем в Кунгельве (Швеция), обыграв шведскую команду «Скутшер» в матче группового этапа, сообщает 28 октября ircity.ru.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу российской команды. Соперником иркутского клуба в полуфинале станет шведская команда «Вилле».

Отметим, российская команда одержала четыре победы во всех четырех встречах группового этапа Кубка мира по хоккею с мячом.

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