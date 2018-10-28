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«Сент-Луиса» победил «Чикаго» дома с помощью дубля Тарасенко

Спорт

Итоговый счет 7:3 в пользу «Сент-Луиса»

«Сент-Луиса» победил «Чикаго» дома с помощью дубля Тарасенко
Sarah Connors
Талисман хоккейной команды «Сент-Луис Блюз»

Сент-Луис, США, 28 октября 2018, 10:52 — REGNUM  Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» одержал победу с разгромным счетом над хоккеистами «Чикаго Блэкхоукс», сообщает 28 октября Матч ТВ.

Встреча проходила в Сент-Луисе. Счет в матче хозяева открыли уже на 1-й минуте голом О’Райлли, на что гости на 4-й минуте ответили голом Патрика Кейна. Затем Стэнфорд на 6-й минуте снова вывел «Сент-Луис» вперед на что гости ответили голом российского нападающего «Чикаго» Артема Анисимова, также записавшего в свой актив ещё две результативные передачи в этом матче.

Далее инициатива окончательно перешла к гостям и на дубль Тарасенко (22-я, 55-я) и шайбы Тайлера Бозака (26-я), Алекса Пьетранджело (59) и Алекасндэра Сина (59-я), гости ответили единственной шайбой в исполнении снова Патрика Кейна и снова с подачи Артема Анисимова. Итоговый счет 7:3 в пользу «Сент-Луиса».

Отметим, дубль Тарасенко в матче с «Чикаго» довел количество забитых им шайб за «Сетл-Луис» до 183 и позволил выйти на восьмое место в истории клуба по количеству забитых голов.

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