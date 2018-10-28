«Питтсбург» разгромил «Ванкувер», Малкин сделал дубль в помощь своему клубу

Ванкувер, Канада, , 10:27 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» всухую разгромил команду «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 28 октября Матч ТВ.

Матч проходил в Ванкувере и закончился со счетом 5:0 в пользу гостей. В составе гостей дубль оформили Синди Кросби (37-я и 58-я минуты) и российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин (55-я, 56-я). Причем российский хоккеист также записал в свой актив результативную передачу на ещё одного своего партнёра по клубу Фила Кессела (25-я) и стал звездой встречи номер один.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Нью-Йорком», а «Ванкуверу» предстоит встреча с «Минесотой»

Отметим, для «Ванкувера» это шестое в сезоне поражение, а «Питтсбург» продлил свою победную серию до четырех игр подряд