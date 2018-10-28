Ирландец российского происхождения Лобов проиграл Джонсону по решению судей

Оттава, , 10:10 — REGNUM Ирландский боец смешанного стиля российского происхождения Артем Лобов проиграл бойцу из США Майклу Джонсону на турнире UFC Fight Night 138, проходившему в Монктоне (Канада), сообщает 28 октября официальный Twitter UFC.

Победа была присуждена американцу единогласным решением судей со счетом — 29−28, 29−28, 30−27.

Это 15-е поражение в карьере Лобова, также в его активе 13 побед.

Отметим, первоначально соперником Лобова на турнире UFC Fight Night 138 в Монктоне должен был стать российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов. Однако из-за примененных к Тухтугову руководством UFC санкций, за участие в потасовке после поединка Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, на бой с Лобовым был выставлен Майкл Джонсон.