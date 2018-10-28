Три золотоые медали завоевали российские борцы на ЧМ в Будапеште

Будапешт, , 08:56 — REGNUM Российские борцы завоевали три золотые медали на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Будапеште (Венгрия).

В весовой категории до 67 кг российский борец Артем Сурков в финальной схватке победил серба Давора Штефаненка, который является чемпионом олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В греко-римском стиле в весовой категории до 60 кг российский борец Сергей Емелин одолел молдавского борца Виктора Чобану.

Кроме того, российский борец Степан Маранян победил узбекского атлета Елмурата Тасмурадова.