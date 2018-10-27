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«Арсенал» и «Оренбург» сыграли вничью

Спорт

После двенадцати матчей в чемпионате России «Арсенал» пока занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков

«Арсенал» и «Оренбург» сыграли вничью
UMNICK
Стадион «Арсенал»

Тула, 27 октября 2018, 21:59 — REGNUM  Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» в матче двенадцатого тура чемпионата России по футболу. Прошедшая 27 октября на стадионе «Арсенал» в Туле встреча завершилась со счетом 2:2.

У хозяев поля голевыми действиями отметились Резиуан Мирзов и Лука Джорджевич. В составе гостей мячи забили Сергей Терехов и Денис Попович.

После двенадцати матчей в чемпионате России «Арсенал» пока занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Клуб «Оренбург», набравший 16 баллов, находится на восьмой позиции.

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Чемпионат России по футболу
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