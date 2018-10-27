«Ростов» переиграл «Анжи» в матче чемпионата России

Ростов-на-Дону, , 21:38 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» на своем поле обыграл махачкалинский «Анжи» в матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 27 октября на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0.

Героем встречи в составе хозяев поля стал нападающий Бьорн Сигурдарсон, который забил единственный мяч на 37-й минуте.

После двенадцати матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Махачкалинский «Анжи», набравший 10 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

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