Суббота, 27 Октября 2018 года
22:00:39 МСК

«Ростов» переиграл «Анжи» в матче чемпионата России

Спорт

После двенадцати матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко

«Ростов» переиграл «Анжи» в матче чемпионата России
JukoFF
Стадион «Ростов-Арена»

Ростов-на-Дону, 27 октября 2018, 21:38 — REGNUM  Футбольный клуб «Ростов» на своем поле обыграл махачкалинский «Анжи» в матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 27 октября на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0.

Героем встречи в составе хозяев поля стал нападающий Бьорн Сигурдарсон, который забил единственный мяч на 37-й минуте.

После двенадцати матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Махачкалинский «Анжи», набравший 10 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

Читайте также: «Спартак» уступил «Ростову» в матче РПЛ

А также: «Краснодар» разгромил «Динамо» в матче РПЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат России по футболу
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить