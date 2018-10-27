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«Ньюкасл» в очередной раз не смог обыграть соперника в матче АПЛ

Спорт

«Саутгемптон» набрал 7 очков и укрепился на 16-ю позиции. «Ньюкасл» без побед и с 3-мя баллами поднялся на 19-ю строчку

«Ньюкасл» в очередной раз не смог обыграть соперника в матче АПЛ
David Dixon
Стадион «Сент-Мэрис»

Лондон, 27 октября 2018, 18:55 — REGNUM  27 октября между коллективами «Саутгемптон» и «Ньюкасл» на стадионе «Сент-Мэрис» был разыгран матч 10-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Саутгемптон"/"Ньюкасл»)

Удары 17/4

Удары в створ ворот 5/0

Процент владения мячом 52%/48%

Нарушения правил 10/9

Поданные угловые 6/2

«Саутгемптон» набрал 7 очков и укрепился на 16-ю позиции. «Ньюкасл» без побед и с 3-мя баллами поднялся на 19-ю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

«Саутгемптон»: МакКарти, Соареш, Стивенс, Худт, Бертранд, Эльюнусси, Ромеу, Лемина, Редмонд, Ингс, Остин.

«Ньюкасл»: Дубравка, Дамметт, Ласселс, Фернандес, Йедлин, Шелви, Диаме, Ритчи, Кенеди, Муто, Перес.

Желтые карточки: Атсу — 90+4.

Бригада арбитров: Крис Кавана | Даниэл Кук | Сиан Массей.

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