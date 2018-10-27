«Ливерпуль» одержал крупную победу над «Кардиффом»

Лондон, , 18:51 — REGNUM 27 октября между коллективами «Ливерпуль» и «Кардифф» на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 10-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «мерсисайдцев».

Первый мяч в дебюте матча забил лидер сборной Египта Мохаммед Салах — 1:0. На экваторе второй половины Садио Мане удвоил преимущество «мерсисайдцев» — 2:0. Через 11 минут Каллум Петерсон сократил отставание в счете — 2:1. На 85-й минуте вышедший на замену Джердан Шакири отметился голом — 3:1. В следующей же атаке Мане оформил дубль — 4:1.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Кардифф»)

Удары 17/1

Удары в створ ворот 7/1

Процент владения мячом 82%/18%

Нарушения правил 6/4

Поданные угловые 8/0

«Ливерпуль» набрал 26 очков и поднялся на первую позицию. «Кардифф» с 5-ю очками опустился в «зону вылета».

Стартовые составы команд на матч:

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Ловрен, Морено, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Фирмино, Мане, Лаллана, Салах.

«Кардифф»: Этеридж, Беннетт, Моррисон, Манга, Бамба, Мерфи, Рид, Гуннарссон, Камараса, Хойлетт, Петерсон.

Бригада арбитров: Стюарт Аттуэлл | Константин Хатзидакис |Эдран Холмс.

Голы: Салах 10 — 1:0, Мане 66 — 2:0, Петерсон 77 — 2:1, Шакири 85 — 3:1, Мане 87 — 4:1.