«Вольфсбург» разгромил «Фортуну» в 9-м туре немецкого чемпионата

Берлин, , 18:27 — REGNUM 27 октября между коллективами «Фортуна Д» и «Вольфсбург» на стадионе «Меркур Шпильарена» был разыгран матч 9-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «волков».

Первый мяч под занавес первой половины забил голландский форвард Ваутер Вергорст ударом с пенальти — 0:1. На 73-й минуте Йосип Брекало удвоил преимущество «волков» — 0:2. Через 7 минут Данэиль Гинчек довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча («Фортуна Д"/"Вольфсбург»)

Удары 6/14

Удары в створ ворот 1/6

Процент владения мячом 43%/57%

Нарушения правил 14/12

Поданные угловые 4/9

«Вольфсбуг», набрав 12 очков¸ поднялся на 9-ю позицию. «Фортуна Д» с 5-ю баллами осталась на последнем месте таблицы Бундеслиги.

Стартовые составы команд на матч:

«Фортуна Д»: Рензинг, Айхан, Гиссельманн, Бормут, Циммер, Моралес, Бодзек, Раман, Лукебакио, Хеннингс.

«Вольфсбург»: Кастельс, де Азеведо, Руссийон, Брукс, Тиссеран, Брекало, Штеффен, Герхардт, Арнольд, Вегорст, Гинчек.

Бригада арбитров: Даниэль Шлагер | Торстен Шиффнер | Томас Штейн.

Желтые карточки: де Азеведо — 6, Моралес — 9, Арнольд — 14, Хеннингс — 40, Гиссельманн — 54, Вегорст — 58, Брукс — 61.

Голы: Вегорст (пен) 41 — 0:1, Брекало 73 — 0:2, Гинчек 80 — 0:3.