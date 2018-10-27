Зак Смит из «Оттавы» получил перелом лицевой кости в матче с «Колорадо»

Оттава, , 15:47 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба «Оттава Сенатроз» Зак Смит получил перелом лицевой кости в матче его команды с клубом «Колорадо Эвеланш», в рамках регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 27 октября Sportsnet.

О травме Смита Sportsnet сообщил главный наставник «Оттавы» Ги Буше, также он добавил, что в результате произошедшего хоккеист выбыл из строя на неопределенный срок.

Отметим, Зак Смит в текущем чемпионате принял участие в девяти матчах, в которых набрал 5 очков (2 шайбы + 3 результативные передачи) с показателем полезности «+2» и набрал девять минут штрафа.