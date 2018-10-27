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Зак Смит из «Оттавы» получил перелом лицевой кости в матче с «Колорадо»

Спорт

Хоккеист выбыл из строя на неопределенный срок

Оттава, 27 октября 2018, 15:52 — REGNUM  Нападающий хоккейного клуба «Оттава Сенатроз» Зак Смит получил перелом лицевой кости в матче его команды с клубом «Колорадо Эвеланш», в рамках регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 27 октября Sportsnet.

О травме Смита Sportsnet сообщил главный наставник «Оттавы» Ги Буше, также он добавил, что в результате произошедшего хоккеист выбыл из строя на неопределенный срок.

Отметим, Зак Смит в текущем чемпионате принял участие в девяти матчах, в которых набрал 5 очков (2 шайбы + 3 результативные передачи) с показателем полезности «+2» и набрал девять минут штрафа.

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Хоккей
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