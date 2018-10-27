Власти Рима потвердили невиновность российских болельщиков

Рим, , 14:36 — REGNUM Невиновность российских болельщиков в инциденте на эскалаторе в метро Рима признали власти Италии. Об этом сообщает 26 октября итальянское издание Corriere della Sera.

По информации издания, причиной аварии на эскалаторе могла быть техническая неисправность. Уточняется, что данный механизм находился в эксплуатации уже десять лет.

Полиция Италии просмотрела видео с места происшествия и вынесла вердикт о полной невиновности российских болельщиков.

Напомним, что ЧП произошло 23 октября в Риме, на станции метро Republicca. Эскалатор, работавший на спуск, внезапно начал ускоряться в тот момент, когда на нём находились российские болельщики из московского футбольного клуба ЦСКА.

Мэр Рима Вирджиния Раджи и глава МВД Италии Маттео Сальвини, не дождавшись решения о причинах инцидента, обвинили в случившемся российских болельщиков. По версии, высказанной Раджи и Сальвини, к поломке эскалатора привели прыжки и танцы на нём футбольных фанатов из России. При этом Сальвини позднее подтвердил, что техническое обслуживание эскалаторов и прочих механизмов в римском метрополитене не проводилось уже очень давно.

Футбольные фанаты из московского клуба ЦСКА в ответ заявили о немерении подать в суд на власти Рима.

Стоит отметить, что в инциденте в римском метро пострадали 19 человек, 15 из них — граждане России.

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