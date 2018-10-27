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«Северсталь» подписала полноценный контракт с Евгением Коротковым

Спорт

До этого нападающий находился в клубе на условиях пробного соглашения

«Северсталь» подписала полноценный контракт с Евгением Коротковым
Fanny Schertzer
Клюшки

Череповец, Вологодская область, 27 октября 2018, 14:23 — REGNUM  Хоккейный клуб «Северсталь» из Череповца пописал полноценный контракт с 30-летним форвардом Евгением Коротковым, сообщает 27 октября официальный сайт команды.

До этого нападающий находился в клубе на условиях пробного соглашения. До «Северстали» Коротков выступал в таких клубах как «Нефтехимик», ЦСКА и «Салават Юлаев».

Отметим, в текущем сезоне Евгений Коротков сыграл два матча в НХЛ за «Северсталь», в которых он отдал одну результативную передачу.

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Хоккей
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