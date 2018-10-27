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Роналду должен вернуться в сборную Португалии в середине ноября

Спорт

Нападающий намерен помочь сборной команде своей страны в матчах против Италии и Польши 17 и 20 октября

Роналду должен вернуться в сборную Португалии в середине ноября
Mariya Butd
Криштиану Роналду

Турин, Италия, 27 октября 2018, 13:48 — REGNUM  Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду должен вернуться в сборную Португалии к середине ноября для участия в играх Лиги наций, сообщает 27 октября Corriere dello Sport.

Роналду, являющимся пятикратным обладателем «Золотого мяча», попросил тренеров сборной не вызывать его из «Ювентуса» в сборную Португалии для участия в матчах во время двух предыдущих перерывов, для того чтобы лучше прошла его адаптация в туринском клубе. Однако теперь нападающий намерен помочь сборной команде своей страны в матчах против Италии и Польши 17 и 20 октября.

Отметим, сборная Португалии является лидером группы 3 Лиги А с 6 очками, которые набраны в двух играх. У Италии 4 очка и три сыгранных матча, она идет на втором месте, у Польши — один балл в трех играх и третье место в группе.

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Футбол
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