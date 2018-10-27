«Авангард» расторг контракт с Александром Пережогиным

Омск, , 12:49 — REGNUM Хоккейный клуб из Омска «Авангард» расторг контракт с нападающим Александром Пережогиным, сообщает 27 октября официальный сайт омской команды.

Президент клуба Максим Сушинский поблагодарил хоккеиста за работу и пожелал ему успешного продолжения карьеры.

По словам Сушинского, которые приводит пресс-служба «Авангарда», Пережогин немало сделал для омского хоккея, он выиграл золото молодежного чемпионата, заявил о себе как о результативном форварде и ожидаемо уехал в НХЛ.

Также президент «Авангарда» подчеркнул, что при этом Александр оставался скромным парнем, бил рекорды по результативности и все свободное от хоккея время уделял семье.

«Мы еще раз говорим спасибо за игру! В списке легенд нашего клуба появилось еще одно имя — Александр Пережогин», — заключил Максим Сушинский, слова которого цитирует официальный сайт клуба из Омска.

Отметим, Александр Пережогин выступал за «Авангард» с 2010 года. В текущем сезоне он провел 16 игр в составе «Авангарда» в ходе которых сделал семь результативных передач, но не отметился ни одной шайбой.