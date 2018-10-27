Рантанен из «Колорадо Эвеланш» стал звездой дня в НХЛ

Колорадо-Спрингс, США, , 12:47 — REGNUM Финского нападающего хоккейного клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Мико Ратанен признали первой звездой дня в НХЛ, сообщает 27 октября официальный сайт лиги.

Мико Рантанен набрал 4 очка (1 шайба + 3 результативные передачи) в матче его команды с клубом «Оттава», закончившегося со счетом 6:3 в пользу «Колорадо».

Второй звездой дня признан ещё один финский хоккеист НХЛ форвард «Каролины» Теуво Терявяйнен с одной шайбой и одной передачей в победном для «Каролины» матче с «Сан-Хосе» (4:3).

Третий в списке звезд дня НХЛ канадский голкипер клуба «Виннипег» Лоран Броссуа отразивший в победном матче своего клуба с «Детройтом» (2:1) 27 из 28 бросков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, две результативные передачи российских нападающих клуба «Тампа» Никиты Кучерова и Михаила Сергачева помогли победить их клубу в его матче с «Вегасом».