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«Зенит» поднялся на 16-е место в рейтинге УЕФА после победы над «Бордо»

Спорт

«Зенит» находится на 16-м месте с 67 очками, «МЮ» — на 17-м с 66 очками

«Зенит» поднялся на 16-е место в рейтинге УЕФА после победы над «Бордо»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Стадион «Зенит»

Берн, 27 октября 2018, 11:47 — REGNUM  Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга поднялся на 16-е место рейтинга коэффициента клубов УЕФА по итогам недели в еврокубках, опередив команду клуба «Манчестер Юнайтед». Это следует из новой версии клубного рейтинга по итогам выступлений команд в еврокубках, опубликованной 27 октября УЕФА.

В списке лидирует «Реал» с 135 очками, вторыми идет «Барселона» набравшая 118 очков, на третьем — «Бавария, отставшая от каталонского клуба на 1 очко. «Зенит» находится на 16 — месте с 67 очками, «МЮ» — на 17-м с 66 очками.

Подняться на 16-е место в рейтинге санкт-петербургскому клубу помогла победа, одержанная им 25 октября над французским клубом «Бордо» со счетом 2:1.

Кроме «Зенита» в топ-50 рейтинга присутствует ещё три российских клуба: ЦСКА — 30 место, «Краснодар» — 47-е и «Локомотив» — 50-е.

Отметим, рейтинг коэффициентов клубов УЕФА рассчитывается на основании результатов участия футбольных команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы за пять последних сезонов.

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