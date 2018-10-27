Суббота, 27 Октября 2018 года
10:04:23 МСК

Российский теннисист вышел в полуфинал турнира АТР

Спорт

Даниил Медведев сыграет с Роджером Федерером

Российский теннисист вышел в полуфинал турнира АТР
robbiesaurus
Даниил Медведев

Базель, Швейцария, 27 октября 2018, 08:55 — REGNUM  Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира под эгидой Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), который проходит в швейцарском Базеле.

В четвертьфинале Медведев сыграл против греческого теннисиста Стефноса Циципаса. Встреча длилась 1 час 53 минуты и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу российского теннисиста.

Медведев был посеян на турнире под седьмым номером, Циципас — под четвертым.

Стоит отметить, что Медведев в рамках турниров АТР уже третий раз встречался с Циципасом и все три раза одерживал победы.

В полуфинальном матче Медведеву предстоит сыграть с Роджером Федерером. Матч состоится сегодня в 17:00 по московскому времени. Во втором полуофинале играют Александр Зверев (Германия) против Мариуша Копила (Румыния).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить