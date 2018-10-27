Российский теннисист вышел в полуфинал турнира АТР

Базель, Швейцария, , 08:55 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира под эгидой Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), который проходит в швейцарском Базеле.

В четвертьфинале Медведев сыграл против греческого теннисиста Стефноса Циципаса. Встреча длилась 1 час 53 минуты и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу российского теннисиста.

Медведев был посеян на турнире под седьмым номером, Циципас — под четвертым.

Стоит отметить, что Медведев в рамках турниров АТР уже третий раз встречался с Циципасом и все три раза одерживал победы.

В полуфинальном матче Медведеву предстоит сыграть с Роджером Федерером. Матч состоится сегодня в 17:00 по московскому времени. Во втором полуофинале играют Александр Зверев (Германия) против Мариуша Копила (Румыния).