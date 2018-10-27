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Американский экс-чемпион Bellator и ONE вызвал на бой Нурмагомедова

Спорт

Бен Аскрен вызывает бойцов на бой в UFC

Американский экс-чемпион Bellator и ONE вызвал на бой Нурмагомедова
Иллюстрация: @khabib_nurmagomedov — instagram.com
Хабиб Нурмагомедов

Вашингтон, 27 октября 2018, 08:41 — REGNUM  Продолжает вызывать бойцов на поединок непобеждённый чемпион в боях смешанного стиля ММА, экс-чемпион Bellator и ONE, американец Бен Аскрен. Об этом сообщил 26 октября портал новостей о спорте Чемпионат.

Аскрен вызвал на бой канадца Жоржа Сен-Пьера, соотечественников Ника и Нейта Диаса, а также российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Нурмагомедову Аскрен предложил встретится на ринге в полусреднем весе. Российский боец обладает титулом чемпиона в лёгком весе, но для того, чтобы сражаться в этой категории, он сгоняет вес, начиная это делать за полтора месяца до взвешивания, приезжая в США специально для этой цели. Поэтому в теории Нурмагомедов может встретится в поединке с Аскреном.

Бен Аскрен является обладателем чемпионского титула ONE Championship, а также экс-чемпионом Bellator. Из 18 проведённых поединков он выиграл все. Нурмагомедовым же одержано 27 побед.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедову предложили провести в Лужниках бой с самым высокооплачиваемым бойцом в истории профессионального бокса Флойдом Мейвейзером.

Читайте ранее в этом сюжете: Нурмагомедову предложили провести бой с Мейвейзером в Лужниках

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