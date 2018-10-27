Российская фигуристка лидирует на Гран-при Skate Canada

Оттава, , 07:30 — REGNUM По итогам проката после короткой программы на втором в сезоне этапе Гран-при Skate Canada в Лавале (Канада) лидирует российская фигуристка Елизавета Туктамышева.

Туктамышева набрала 74,22 балла за исполнение короткой программы. Это её лучший результат в сезоне. Второй по результатам проката стала японская фигуристка Вакаба Хигути (66,51), на третьем месте соотечественница Хигути японка Мако Ямасита (66,30).

Евгения Медведева занимает седьмое место по результатам проката. Это худший результат фигуристки в короткой программе. Причиной столь слабого для российской спортсменки результата стало неудачное падение во время исполнения одного из элементов программы. Медведева получила 60,83 балла.

Ещё одна российская спортсменка — Дарья Паненкова — оказалась на 11, последнем месте в турнирной таблице после короткой программы.

Напомним, что соревнования второго этапа Гран-при Skate Canada проходят с 26 по 28 октября в канадском городе Лаваль. Произвольная программа у женщин состоится в ночь на 28 октября. Финал соревнований пройдёт в Ванкувере 5−9 декабря.