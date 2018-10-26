«Эспаньол» упустил победу над «Вальядолидом» в компенсированное время

Мадрид, , 23:56 — REGNUM 26 октября между коллективами «Вальядолид» и «Эспаньол» на стадионе «Хосе Зорилья» был разыгран матч 10-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Первый мяч на экваторе первой половины забил 25-летний испанский форвард Борха Иглесиас после передачи Оскара Мелендо — 0:1. В компенсированное время Даниэле Верде спас хозяев от поражения — 1:1.

Статистика матча («Вальядолид"/"Эспаньол»)

Удары 13/12

Удары в створ ворот 2/6

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 14/14

Поданные угловые 5/2

«Эспаньол» набрал 18 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. «Вальядолид» с 16-ю баллами остался на 6-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Вальядолид»: Масип, Кико, Калеро, Мойяно, Начо, Алькараз, Антоньито, Суарес, Мичел, Унал, Суарес.

«Эспаньол»: Лопес, Вила, Лопес, Лопес, Кансеко, Дардер, Мелендо, Рока, Иглесиас, Гарсия, Перес.

Бригада арбитров: Адриан Кордеро | Хосе Карлос Мело | Антонио Керезо | Франсиско Эрнандес Маэсо.

Желтые карточки: Кико — 45, Алькараз — 61, Мичел — 63, Лопес — 73, Вила — 75, Плано — 90+3.

Голы: Иглесиас 20 — 0:1, Верде 90+2 — 1:1.