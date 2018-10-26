«Сент-Этьен» удержал ничью в матче с «Нимом»

Ним, Франция, 26 октября 2018, 23:43 — REGNUM 26 октября между коллективами «Ним» и «Сент-Этьен» на стадионе «Стад Дес Костьерес» был разыгран матч 11-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.
В первой же атаке гости смогли выйти вперед благодаря голу Реми Кабелля — 0:1. Голевую передачу отдал Матье Дебюши. На 74-й минуте Рашид Алиуи сумел сравнять счет — 1:1.
Статистика матча («Ним"/"Сент-Этьен»)
Удары 14/10
Удары в створ ворот 8/4
Процент владения мячом 51%/49%
Нарушения правил 6/13
Поданные угловые 7/3
Набрав 17 очков, «Сент-Этьен» укрепился на 6-й позиции. «Ним» с 11-ю баллами занял 13-ю строчку турнирной таблицы.
Стартовые составы команд на матч:
«Ним»: Бернардони, Ландре, Мауасса, Бриансон, Алакуш, Саванье, Валлс, Рипар, Тиуб, Бомот, Гийом.
«Сент-Этьен»: Рюффье, Колоджейчак, Перрен, Дебюши, Суботич, М’Вилла, Кабелля, Сельнэс, Норден, Монне-Паке, Хазри.
Бригада арбитров: Франсуа Летексье | Хюссейин Оджак | Бертран Жуанно.
Желтые карточки: М’Вилла — 68, Кабелля — 83, Денис — 90+2, Хазри — 90+5.
Голы: Кабелля 1 — 0:1, Алиуи 74 — 1:1.