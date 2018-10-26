«Сент-Этьен» удержал ничью в матче с «Нимом»

Ним, Франция, , 23:43 — REGNUM 26 октября между коллективами «Ним» и «Сент-Этьен» на стадионе «Стад Дес Костьерес» был разыгран матч 11-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

В первой же атаке гости смогли выйти вперед благодаря голу Реми Кабелля — 0:1. Голевую передачу отдал Матье Дебюши. На 74-й минуте Рашид Алиуи сумел сравнять счет — 1:1.

Статистика матча («Ним"/"Сент-Этьен»)

Удары 14/10

Удары в створ ворот 8/4

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 6/13

Поданные угловые 7/3

Набрав 17 очков, «Сент-Этьен» укрепился на 6-й позиции. «Ним» с 11-ю баллами занял 13-ю строчку турнирной таблицы.

Стартовые составы команд на матч:

«Ним»: Бернардони, Ландре, Мауасса, Бриансон, Алакуш, Саванье, Валлс, Рипар, Тиуб, Бомот, Гийом.

«Сент-Этьен»: Рюффье, Колоджейчак, Перрен, Дебюши, Суботич, М’Вилла, Кабелля, Сельнэс, Норден, Монне-Паке, Хазри.

Бригада арбитров: Франсуа Летексье | Хюссейин Оджак | Бертран Жуанно.

Желтые карточки: М’Вилла — 68, Кабелля — 83, Денис — 90+2, Хазри — 90+5.

Голы: Кабелля 1 — 0:1, Алиуи 74 — 1:1.