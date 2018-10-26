В финал ЧМ по греко-римской борьбе вышли двое спортсменов из Мордовии

Саранск, , 23:34 — REGNUM По итогам полуфинальных схваток в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в эти дни в Будапеште (Венгрия) вышли двое спортсменов из Мордовии — Сергей Емелин (до 60 кг) и Артем Сурков (до 67 кг). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики со ссылкой на Федерацию спортивной борьбы России.

В финале Емелин встретится с молдавским спортсменов Виктором Чобану.

Суркову предстоит поединок с Олимпийским чемпионом Давором Штефанеком (Сербия). Причем Сурков и Штефанек уже встречались в финале чемпионата Европы-2017, тогда мордовский спортсмен одержал досрочную победу.

По информации минспорта республики, Сергей Емелин является обладателем титула Чемпион Европы — 2018.

В копилке Артема Суркова — золотые медали чемпионатов Европы в 2015, 2017 и 2018 годах, также он становился призером чемпионатов мира в 2015 и 2017 годах.

ИА REGNUM напоминает, по итогам прошедшего в Каспийске (Дагестан) весной 2018 года чемпионата Европы президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили направил благодарственное письмо министру спорта Мордовии Владимиру Кирееву за большой вклад в развитие спортивной борьбы и подготовку членов сборной России. Емелин и Сурков завоевали золотые медали, бронзовая медаль досталась тренирующемуся в Мордовии с 2011 года Зауру Кабалоеву.