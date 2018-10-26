«Фрайбург» одержал тяжелую победу над «Боруссией М»

Берлин, , 23:23 — REGNUM 26 октября между коллективами «Фрайбург» и «Боруссия» (Менхенгладбах) на стадионе «Шварцвальд-Штадион» был разыгран матч 9-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев.

Первый мяч в первой же атаке забил Нильс Петерсен, реализовав пенальти — 1:0. Через 19 минут брат лидер сборной Бельгии Торган Азар вновь сделал счет равным ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:1. В дебюте второй половины Джан-Лука Вальдшмидт забил победный мяч в ворота гостей после передачи Яника Хаберера — 2:1. В конце матча Лукас Хелер похоронил «Боруссию» — 3:1.

Статистика матча («Фрайбург"/"Боруссия»)

Удары 11/10

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения мячом 41%/59%

Нарушения правил 9/11

Поданные угловые 3/10

«Фрайбург», набрав 12 очков, поднялся на 8-ю позицию, обойдя «Хоффенхайм» и «Аугсбург». «Боруссия» (Менхенгладбах) осталась на 2-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Кюблер, Хайнц, Гюнтер, Франц, Хаберер, Хефлер, Вальдшмидт, Петерсен.

«Боруссия»: Цоммер, Ланг, Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль, Закария, Хофманн, Азар, Штиндль, Плеа.

Бригада арбитров: Роберт Хартманн.

Желтые карточки: Франц — 29, Закария — 78.

Голы: Петерсен (пен) 1 — 1:0, Азар (пен) 20 — 1:1, Вальдшмидт 57 — 2:1, Хелер 90+4 — 3:1.