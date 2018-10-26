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ФИФА запретила «Барселоне» проводить в США матч чемпионата Испании

Спорт

Президент ФИФА Джанни Инфантино категорически против

Цюрих, Швейцария, 26 октября 2018, 16:02 — REGNUM  Решение о запрете проведения матча чемпионата Испании в США принял Совет ФИФА, 26 октября сообщает Football Espana.

Отмечается, что Совет ФИФА провёл заседание, на котором был рассмотрен вопрос о возможности проведения январского матча 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» в США.

«Я категорически против этого, и я не даю никакого разрешения играть «Жироне» против «Барселоны» в Майами», — приводит издание слова главы ФИФА Джанни Инфантино.

Отмечается, что ФИФА поддержала Федерацию футбола Испании, которая также выступила против переноса матча в Майами. По мнению организации, это нарушает условия телевизионных договоров и может навредить болельщикам и остальным клубам испанской лиги.

Напомним, ранее «Жирона» заявила, что примет предложение провести матч чемпионата Испании с «Барселоной» в США.

Как сообщало ИА REGNUM, Инфантино заявил, что все домашние матчи необходимо играть дома, а не в чужой стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент ФИФА усомнился в идее проведения матчей чемпионата Испании в США

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