Футбольный клуб «Анжи» оштрафовали за поддержку братьев Кокориных

Махачкала, , 15:57 — REGNUM Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» оштрафован на 25 тысяч рублей за баннер в поддержку братьев Кокориных, вывешенный болельщиками на домашнем матче с ЦСКА. На баннере, содержание которого было не согласовано, было написано: «Кокорины, все будет хорошо», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Российского футбольного союза.

Кроме того, контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал клуб на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды: шесть игроков во время матча с армейцами получили жёлтые карточки.

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Напомним, матч 11 тура чемпионата России по футболу между «Анжи» и ЦСКА завершился победой гостей со счётом 2:0. Голами в составе армейцев отметились хорват Никола Влашич и россиянин Фёдор Чалов.

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Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины, а также футболист Павел Мамаев находятся под стражей до 11 декабря. Они подозреваются в двойном избиении: сначала Виталия Соловчука — водителя ведущей «Первого» канала Ольги Ушаковой, а затем — директора департамента Минпромторга РФ Дениса Пака.

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