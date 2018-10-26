Венгер может сменить Гаттузо на посту наставника «Милана»

Милан, Италия, , 15:51 — REGNUM Вместо Дженнаро Гаттузо главным тренером «Милана» может стать бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации издания, Венгер может сменить Гаттузо в качестве рулевого команды. Венгер стал ещё одним кандидатом на пост главного тренера. Ранее в числе наиболее вероятных кандидатов называли Антонио Конте и Роберто Донадони.

Отмечается, что позиции Гаттузо в «Милане» существенно ослабли после двух поражений подряд — от «Интера» на чемпионате Италии и «Бетиса» в Лиге Европы.

Напомним, Арсен Венгер занимал пост наставника «Арсенала» в течение 22 лет. После окончания сезона 2017/18 он ушёл из клуба.

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