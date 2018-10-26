Стала известна дата открытия стадиона «Динамо» в Москве

Москва, , 15:21 — REGNUM Торжественная церемония открытия спортивного комплекса «ВТБ Арена», на котором домашние матчи будут проводить футбольное и хоккейное «Динамо», пройдёт 2 декабря 2018 года. Об этом 26 октября сообщает телеканал «360».

Новый комплекс, состоящий из футбольного стадиона вместимостью 26 тыс. зрителей и универсальной арены вместимостью от 11,5 до 14 тыс. посадочных мест, построен на месте старого стадиона «Динамо», который был закрыт в 2008 году.

Отмечается, что проект строительства комплекса предусматривал сохранение и реставрацию исторической стены на Западной трибуне, которая была возведена в 1920-х годах, а также восстановление исторического фасада стадиона.

Первоначально планировалось, что открытие стадиона состоится 22 октября 2017 года, в день рождения легендарного вратаря «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина. Однако затем эта дата многократно переносилась.

Во время строительства стадиона московское «Динамо» проводило домашние матчи на «Арене-Химки».

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