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Нападающий «Ромы» Джеко признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Спорт

Джеко оформил дубль и сделал голевую передачу в матче с ЦСКА

Рим, 26 октября 2018, 15:02 — REGNUM  Нападающий итальянской «Ромы» Эдин Джеко признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом 26 октября сообщается на сайте УЕФА.

Боснийский форвард оформил дубль и сделал голевую передачу в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА. «Рома» победила в этом матче со счётом 3:0.

На звание лучшего игрока также претендовали нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва и защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими.

Отметим, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов Джеко сыграл три матча, в которых забил пять голов и сделал одну голевую передачу.

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