Назван самый высокооплачиваемый игрок баскетбольной Евролиги

Химки, Московская область, , 14:42 — REGNUM Защитник «Химок» Алексей Швед является самым высокооплачиваемым игроком в баскетбольной Евролиге. Об этом 26 октября сообщает «Спорт Бизнес Online» со ссылкой на портал Eurohoops.

Отмечается, что у Шведа самая высокая зарплата среди игроков Евролиги — около $4 млн. На втором месте по этому показателю — игрок ЦСКА Нандо де Коло ($2,78 млн). Замыкает тройку Ник Калатес из греческого «Панатинаикоса» ($2,55 млн).

Напомним, Швед выступает в составе «Химок» с 2015 года. Ранее он играл в НБА в таких клубах, как «Миннесота Тимбервулвз», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс», а также в России — в ЦСКА и «Динамо».

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