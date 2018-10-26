УЕФА наказал сборную Румынии за расистское поведение фанатов

Бухарест, , 14:31 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать сборную Румынии за расистское поведение фанатов. Об этом 26 октября сообщается на сайте организации.

УЕФА огласил итоги расследования событий, которые произошли 14 октября в ходе матча Лиги наций между сборными Румынии и Сербии. Румынские болельщики позволили себе расистские оскорбления в адрес соперников, а также использование несогласованных баннеров, пиротехники и бросание посторонних предметов на поле.

В качестве наказания сборная Румынии проведёт один официальный домашний матч без зрителей, при пустых трибунах. Также Федерация футбола Румынии должна будет выплатить штраф в размере €73 тыс.

Напомним, сборные Румынии и Сербии сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций со счётом 0:0.