«Спартак» планирует продлить контракт с полузащитником Ерёменко

Москва, , 14:09 — REGNUM Московский «Спартак» планирует контракт с финским полузащитником Романом Ерёменко. Об этом 26 октября сообщает Sport24.

По информации издания, клуб готовит контракт для футболиста. Действующее соглашение игрока рассчитано до января 2019 года.

Напомним, Ерёменко ранее отбыл двухлетнюю дисквалификацию. Летом он подписал контракт со «Спартаком», несмотря на то, что имел предложение от своего бывшего клуба — ЦСКА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЦСКА назвали странным переход Ерёменко в «Спартак»

Читайте также: В ЦСКА назвали странным переход Еременко в «Спартак»