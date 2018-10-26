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Бертенс вышла в полуфинал итогового турнира WTA, обыграв Осаку

Спорт

Во втором сете Осака отказалась от борьбы из-за травмы

Бертенс вышла в полуфинал итогового турнира WTA, обыграв Осаку
Steven Pisano
Кики Бертенс

Сингапур, 26 октября 2018, 13:45 — REGNUM  Голландская теннисистка Кики Бертенс одержала победу над японкой Наоми Осакой на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

Первый сет завершился со счётом 6:3 в пользу Бертенс. Теннисистки провели на корте 35 минут. Во втором сете Осака отказалась от борьбы из-за травмы ноги.

Отметим, что на групповом этапе турнира Бертенс одержала две победы в трёх матчах и вышла в полуфинал. За выход в финал соревнований Бертенс поборется с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Плишкова одержала победу над Петрой Квитовой со счётом 6:3, 6:4.

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