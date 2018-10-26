Президентом ФК «Интер» стал китайский бизнесмен Стивен Чжан

Рим, , 12:58 — REGNUM Новым президентом миланского футбольного клуба «Интера» стал бизнесмен из Китая Стивен Чжан. Об этом пишет портал ESPN.

Отмечается, что на посту главы клуба 27-летний Чжан сменил предпринимателя из Индонезии Эрика Тохира. По сведениям издания, Стивен Чжан приходится сыном главе группы китайских компаний Чжан Цзиньдуну, владельцу контрольного пакета акций «Интера».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта может продолжить работу в миланском «Интере».

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