Пятница, 26 Октября 2018 года
13:34:57 МСК

Президентом ФК «Интер» стал китайский бизнесмен Стивен Чжан

Спорт

Бизнесмен приходится сыном главе группы китайских компаний Чжан Цзиньдуну, владельцу контрольного пакета акций «Интера»

Рим, 26 октября 2018, 12:58 — REGNUM  Новым президентом миланского футбольного клуба «Интера» стал бизнесмен из Китая Стивен Чжан. Об этом пишет портал ESPN.

Отмечается, что на посту главы клуба 27-летний Чжан сменил предпринимателя из Индонезии Эрика Тохира. По сведениям издания, Стивен Чжан приходится сыном главе группы китайских компаний Чжан Цзиньдуну, владельцу контрольного пакета акций «Интера».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта может продолжить работу в миланском «Интере».

Читайте также: Бывший гендиректор «Ювентуса» может перейти в «Интер»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить