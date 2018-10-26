Российские волейболистки вышли в плей-офф Мирового тура

Четумаль, Мексика, , 11:55 — REGNUM На этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Мексике, две российские спортсменки вышли в плей-офф.

Мария Воронина и Мария Бочарова выиграли свою группу и вышли во второй раунд плей-офф. На групповом этапе они обыграли американок Джейс Пардон и Кимберли Смит, а также одержали победу над голландским дуэтом Йолин Синнема и Лаура Блум.

Кроме того, Юлия Абалакина и Ксения Дабижа заняли второе место в своей группе. Они обыграли представительниц Австрии Еву Фрайбергер и Валери Тойфль, а затеми уступили бразильянкам Марии Сольберг и Элизе Майя.

Отметим, что на этап Мирового тура по пляжному волейболу проходит в мексиканском городе Четумаль.