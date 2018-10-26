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Бабош и Младенович вышли в полуфинал итогового турнира WTA

Спорт

Бабош и Младенович обыграли канадско-китайскую пару Дабровски и Ифань

Сингапур, 26 октября 2018, 11:21 — REGNUM  Венгерская теннисистка Тимя Бабош и представительница Франции Кристина Младенович одержали победу над канадско-китайском парой Габриэла Дабровски и Сюй Ифань на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.

Встреча продолжалась 53 минуты и завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Бабош и Младенович один раз подали навылет и реализовали 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц два эйса, три ошибки на подаче и один брейк.

В полуфинале турнира Бабош и Младенович встретятся с победительницами матча, в котором австралийско-американский дуэт Эшли Барти и Коко Вандевей сыграют против бельгийско-голландской пары Элисе Мертенс и Деми Схурс.

Напомним, итоговый турнир WTA проходит в Сингапуре с 21 по 28 октября.

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