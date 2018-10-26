Российский тяжелоатлет Харченко дисквалифицирован на два года из-за допинга

Москва, , 11:09 — REGNUM Российский тяжелоатлет Виктор Харченко получил дисквалификацию на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики.

Харченко сдал допинг-пробу, в которой был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон. Проба была сдана во внесоревновательный период. При этом проба от 2014 года оказалась положительной после повторного тестирования.

Отмечается, что спортсмен дисквалифицирован с 12 мая 2017 года по 12 мая 2019 года.

В 2016 году занял третье место на чемпионате России Харченко в весовой категории до 85 килограммов. На чемпионате Европы он стал пятым.

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