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ЦСКА планирует выкупить контракт защитника Бекао

Спорт

Никаких сложностей в выкупе быть не должно

ЦСКА планирует выкупить контракт защитника Бекао
Иллюстрация: Soccer.ru
Родриго Бекао в составе ЦСКА

Москва, 26 октября 2018, 10:45 — REGNUM  Московский ЦСКА планирует выкупить контракт защитника Родриго Бекао, который перешёл в состав «армейцев» из бразильского клуба «Байя» на правах аренды. Об этом 26 октября сообщают «Известия».

По словам генерального директора клуба Романа Бабаева, первоначально у ЦСКА была предусмотрена опция выкупа контракта Бекао. С большой долей вероятности, «армейцы» воспользуются этим условием.

«Все условия прописаны, поэтому никаких сложностей в выкупе быть не должно. Всё зависит только от нашего желания», — сказал Бабаев.

Напомним, Бекао перешёл в ЦСКА летом 2018 года. В составе клуба он стал обладателем Суперкубка России. В чемпионате России он сыграл 11 матчей.

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