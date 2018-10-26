ЦСКА планирует выкупить контракт защитника Бекао

Москва, , 10:45 — REGNUM Московский ЦСКА планирует выкупить контракт защитника Родриго Бекао, который перешёл в состав «армейцев» из бразильского клуба «Байя» на правах аренды. Об этом 26 октября сообщают «Известия».

По словам генерального директора клуба Романа Бабаева, первоначально у ЦСКА была предусмотрена опция выкупа контракта Бекао. С большой долей вероятности, «армейцы» воспользуются этим условием.

«Все условия прописаны, поэтому никаких сложностей в выкупе быть не должно. Всё зависит только от нашего желания», — сказал Бабаев.

Напомним, Бекао перешёл в ЦСКА летом 2018 года. В составе клуба он стал обладателем Суперкубка России. В чемпионате России он сыграл 11 матчей.

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