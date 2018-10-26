Мостовой: Глушаков должен оправдывать решение вернуть его в состав

Москва, , 10:29 — REGNUM Полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову не остаётся ничего другого, как доказывать игрой свою состоятельность. Об этом заявил экс-игрок красно-белых Александр Мостовой, 26 октября сообщает «Чемпионат».

По словам Мостового, после отставки Массимо Карреры Глушаков должен оправдывать непопулярное решение нового тренера вернуть его в состав команды.

«Не секрет, что у Глушакова с Массимо имел место длительный конфликт, в котором болельщики поддержали тренера, а не капитана», — сказал Мостовой.

Он также отметил, что отсутствие игровой практики на уровне премьер-лиги в течение месяца обычно не проходит бесследно.

Напомним, 22 октября «Спартак» уволил главного тренера команды Массимо Карреру. Этому предшествовал длительный конфликт наставника с рядом игроков. В частности, Каррера был вынужден отстранить от основного состава двух футболистов — Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

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