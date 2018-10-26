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Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ

Спорт

Панарин отдал три голевые передачи в матче с «Сент-Луис Блюз»

Коламбус, США, 26 октября 2018, 10:12 — REGNUM  Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 26 октября сообщается на сайте лиги.

Панарин отдал три голевые передачи в матче с «Сент-Луис Блюз», что позволило его команде победить со счётом 7:4.

Второй звездой стал нападающий «Даллас Старз» Джейсон Дикинсон, который оформил дубль и сделал результативную передачу в игре с «Анахайм Дакс». «Даллас» победил со счётом 5:2.

Первой звездой дня назван вратарь «Бостон Брюинз» Ярослав Галак, который сыграл на ноль в матче с «Филадельфией Флайерз». Словацкий голкипер отразил 26 бросков по своим воротам, а «Бостон» победил со счётом 3:0.

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