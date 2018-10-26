«Вашингтон» потерпел поражение от «Эдмонтона»

Эдмонтон, Канада, , 09:39 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Эдмонтона» отличились Эван Бушар, Райан Ньюджент-Хопкинс, Алекс Шьяссон и Коннор Макдэвид. В составе «Кэпиталз» единственную шайбу забросил Андре Бураковски.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает 22-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды девять очков в восьми матчах. «Вашингтон» идёт на 18-м месте, в активе команды 10 очков в девяти играх.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

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