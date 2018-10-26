Шайба Бучневича не помогла «Рейнджерс» в матче с «Чикаго»

Чикаго, США, , 09:24 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз открыл счёт, однако российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич восстановил равновесие.

Во втором и третьем периодах хоккеисты «Чикаго» сумели три раза поразить ворота соперника и вырвать победу в матче. Отличились Александр Фортен, Патрик Кейн и Алекс Дэбринкэт. Результативной передачей отметился российский форвард Артём Анисимов.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 14 очков в 10 матчах. «Рейнджерс» идут на 29-м месте, в активе команды семь очков в 10 играх.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

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