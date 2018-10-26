Панарин отдал три голевые передачи в матче «Коламбуса» с «Сент-Луисом»

Сент-Луис, США, , 09:15 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:4.

В составе «Коламбуса» по дублю оформили Бун Дженнер и Энтони Дюклер. Ещё по шайбе забросили Дэвид Савар, Джош Андерсон и Сет Джонс.

Отметим, что российский нападающий Артемий Панарин отличился тремя результативными передачами.

В составе «Калгари» отличился российский форвард Владимир Тарасенко. Также голы на свой счёт записали Джейден Шварц, Александр Стин и Зак Сэнфорд.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 10 очков в девяти матчах. «Сент-Луис» идёт на 28-м месте, в активе команды семь очков в девяти играх.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 4:7 (2:1, 1:3, 1:3).

Читайте также: «Питтсбург» не оставил камня на камне от «Калгари»