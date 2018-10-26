«Питтсбург» не оставил камня на камне от «Калгари»

Калгари, Канада, , 08:48 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 9:1.

В составе «Питтсбурга» по дублю оформили Патрик Хёрнквист и Фил Кессел. Ещё по шайбе забросили Сидни Кросби, Брайан Раст, Джек Джонсон, Джейк Гюнцель и Мэтт Каллен.

Отметим, что российский нападающий Евгений Малкин отличился двумя результативными передачами.

Хоккеисты «Калгари» ответили заброшенной шайбой Джеймса Нила за две минуты до окончания матча.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 12 очков в восьми матчах. «Калгари» идёт на 19-м месте, в активе команды 10 очков в 10 играх.

«Калгари Флеймз» (Калгари) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 1:9 (0:3, 0:4, 1:2).

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